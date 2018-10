© RIPRODUZIONE RISERVATA

È in corso il processo con rito abbreviato al tribunale per i minorenni sull'omicidio di Noemi Durini, la 15enne di Specchia uccisa il 3 settembre dello scorso anno dal fidanzato nelle campagne di Castrignano del Capo. Sul banco degli imputati c'è il suo assassino L.M., oggi 18enne, accusato di omicidio volontario aggravato. Oggi tocca al pm formulare la propria richiesta di condanna; domani parleranno invece le difese. Il legale del ragazzo, l'avvocato Luigi Rella, questa mattina entrando in aula ha spiegato che il giovane ha ormai avviato un percorso di ravvedimento: per questo ribadirà la richiesta di messa alla prova. La sentenza è prevista per domani pomeriggio o, al più tardi, giovedì mattina.Il padre di Noemi prima dell'udienza: «Ora voglio giustizia per mia figlia, spero che quest'anno non sia passato invano».