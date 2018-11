Noemi, la famiglia: «Si indaghi ancora sui genitori di Lucio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le indagini sui genitori di Lucio devono proseguire». Così si sono espressi ieri gli avvocati di Umberto Durini e Imma Rizzo, mamma e papà di Noemi Durini, la 16enne di Specchia uccisa poco più di un anno fa. Gli avvocati Mario Blandolino, Claudia Sorrenti e Francesco Zacheo ieri si sono opposti alla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura al giudice per le indagini preliminari Vincenzo Brancato.Nel corso di un'udienza non priva di momenti di tensione, i legali dei genitori della vittima hanno cercato di spiegare perché bisognerebbe continuare a scavare in questa vicenda, sostenendo che il giovane - recentemente condannato a 18 anni e 8 mesi di carcere per l'omicidio - non possa aver fatto tutto da solo. E per avvalorare questa ipotesi, hanno prodotto una corposa documentazione tecnica su cellulari e altri dispositivi elettronici.Da parte sua, il sostituto procuratore Donatina Buffelli ha insistito nel chiedere l'archiviazione delle indagini nei confronti del padre e della madre di Lucio (assistiti dagli avvocati Luigi Piccinni e Stefano De Francesco), accusati rispettivamente di occultamento di cadavere e favoreggiamento personale, e di Fausto Nicolì (difeso dall'avvocato Luca Puce), il meccanico di Patù tirato in ballo proprio da Lucio durante la sua detenzione.Dopo la discussione, che si è protratta per alcune ore, il giudice Brancato si è preso del tempo per decidere. Tre le strade che si aprono a questo punto: l'archiviazione, così come chiede la Procura; un supplemento di indagine, come invocato invece dai familiari della ragazza; oppure l'imputazione coatta per i tre indagati.Il coinvolgimento dei tre adulti è un'appendice del processo principale, che si è svolto invece davanti al Tribunale per i minorenni e ha visto come unico imputato, accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere, l'allora 17enne Lucio M. Giudicato con rito abbreviato, il giovane, diventato nel frattempo maggiorenne, è stato condannato, poco più di un mese fa, a 18 anni e 8 mesi di reclusione.