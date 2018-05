CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ha chiesto scusa, ma non è pentito. Non deve chiedere scusa, deve chiedere perdono a Gesù e a mia figlia. A me non serve che mi chieda perdono, mi serve solo giustizia e spero di poterla avere perché la mia Noemi possa riposare in pace». Non ha più lacrime per piangere Imma Rizzo, la madre di Noemi Durini che ieri in aula, per la prima volta dopo l’omicidio, ha guardato in faccia il presunto assassino della figlia.«Entrare in quell’aula - racconta - è stata dura, ma quando ho visto il fidanzato di Noemi non ho provato niente. Non mi ha fatto nessun effetto». La mancanza di evidenti segni di ravvedimento, che poi sarebbe alla base del rigetto da parte del giudice Aristodemo Ingusci della messa alla prova richiesta dagli avvocati, brucia forte ai genitori della vittima. Un po’ come se Noemi fosse stata uccisa un’altra volta. «Ho guardato il ragazzo - prosegue la madre - e l’ho visto sereno come sempre. Una persona normale spera che ci sia pentimento, ma lui non si è pentito. È una persona di indole cattiva come tutta la sua famiglia. Non ho mai visto persone così cattive in tutta la mia vita, e di questo dovranno rendere conto alla loro coscienza».Il riferimento è alla frase pronunciata ieri da Rocchetta Marzo, la madre dell’imputato, che all’uscita del tribunale ha urlato ai giornalisti: «Siamo orgogliosi. Siamo vivi». Una frase riferita al contenuto delle dichiarazioni rese in udienza dal figlio, il quale ha ribadito la prima versione fornita agli investigatori la sera del ritrovamento del cadavere di Noemi, secondo cui avrebbe dovuto uccidere la fidanzata che insisteva, invece, per ammazzare i genitori di lui, i quali si opponevano alla loro relazione.In realtà, in udienza il giovane imputato, che ha recentemente compiuto la maggiore età, ha chiesto scusa. «Ma le scuse non bastano. Scusa - ha spiegato proprio fuori dal tribunale Umberto Durini, il padre di Noemi - si chiede se per sbaglio urti qualcuno. In casi come questo si chiede perdono, non si chiede scusa».E la madre della ragazza non può che essere d’accordo: «Lui deve chiedere perdono a Gesù e a Noemi per quello che ha fatto. A me - dice Imma Rizzo - non serve che mi chieda perdono. A me serve giustizia perché mia figlia possa riposare in pace».