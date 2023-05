David di Donatello 2023, stasera in tv la premiazione: dove vederli, conduttori, ospiti, candidature e nomination. Cosa c'è da sapere

David di Donatello 2023, stasera in tv le premiazioni. L'appuntamento è oggi mercoledì 10 maggio alle 21.25 su Rai1. A condurre la serata più importante del cinema italiano saranno Carlo Conti e l'attrice Matilde Gioli al suo debutto come co-conduttrice. L'evento si svolgerà per la prima volta a Roma nei Cinecittà@Lumina, il complesso di studi di Cinecittà, uno dei luoghi sacri della cinematografia italiana. Saranno ben 25 i Premi David di Donatello che saranno assegnati, inclusi i 21 riconoscimenti ai film usciti in Italia dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022 e 1 Premio David per il cinema internazionale.

David di Donatello 2023, i premi speciali

Nel corso della 68esima edizione dell’evento saranno anche assegnati il David alla Carriera 2023, a Marina Cicogna, produttrice di alcuni tra i più importanti film della storia del cinema italiano e internazionale, e due David Speciali assegnati nel corso di questa edizione. Uno andrà all'attrice Isabella Rossellini, l'altro al regista e sceneggiatore Enrico Vanzina. Poi sarà assegnato il David dello spettatore a Il grande giorno di Massimo Venier e il David per il miglior cortometraggio a Le variabili dipendenti di Lorenzo Tardella.

Gli ospiti

La serata di premiazione potrà contare anche su ospiti importanti, come l'attore e regista statunitense Matt Dillon e i cantanti Matteo Bocelli e Noemi. Tra i film candidati ai David di Donatello 2023 invece quello con il maggior numero di nomination (ben 18) è Esterno notte di Marco Bellocchio, seguito a ruota dalle 14 di La stranezza di Roberto Andò e da Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Una menzione speciale poi va anche alle candidature ai David Di Donatello 2023 per la Migliore Canzone Originale dove, in gara, ci sono alcuni bellissimi brani come “Se mi vuoi” di Diodato contenuta nel film Diabolik - Ginko all'attacco!, “Caro amore lontanissimo” di Marco Mengoni presente nella colonna sonora de Il colibrì, “Culi culagni” di Stefano Bollani sentite ne Il pataffio, “Margini” di Niccolò Falsetti tratta da La palude e, last but not least, “Proiettili” di Joan Thiele presente nel film Ti mangio il cuore.

David di Donatello 2023, i candidati

Oltre ai già citati premi speciali, sono 25 i David di Donatello che verranno assegnati nel corso della serata. Tra gli altri, spiccano ovviamente quelli per il Miglior film, Miglior regia, Miglior attore protagonista e Miglior attrice protagonista. I nomi più attesi ci sono quelli di Alessandro Borghi e Luca Marinelli per Le otto montagne, ma anche quelli di Fabrizio Gifuni e Margherita Buy per Esterno notte.

Ecco l’elenco dei candidati per i premi principali

Miglior film

Esterno notte

Il signore delle formiche

La stranezza

Le otto montagne

Nostalgia

Miglior regia

Marco Bellocchio (Esterno notte)

Gianni Amelio (Il signore delle formiche)

Roberto Andò (La stranezza)

Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersh (Le otto montagne)

Mario Martone (Nostalgia)

Miglior attore protagonista

Fabrizio Gifuni (Esterno notte)

Luigi Lo Cascio (Il signore delle formiche)

Ficarra e Picone (La stranezza)

Alessandro Borghi (Le otto montagne)

Luca Marinelli (Le otto montagne)

Miglior attrice protagonista