No Tap in azione: nuovi blocchi al cantiere del gasdotto

Nel corso della notte e nelle prime ore del giorno ci sono stati nuovi disordini e violenzenell’area intorno al cantiere del microtunnel. Sono stati bruciati copertoni, un atto pericoloso siaper l'ambiente sia per i cittadini che vivono nella zona. Sono stati distrutti i pregiati muretti asecco dell'area per bloccare le strade di accesso al sito di lavoro.Non appena ristabilite le condizioni di sicurezza il personale ha potuto raggiungere il proprioposto di lavoro dove le attività sono regolarmente riprese.Chi esprime in questo modo il proprio dissenso non ottiene alcun risultato, se non quello di ferireil proprio ambiente, il proprio paesaggio, il proprio territorio, magari un minuto dopo aver dettodi volerlo difendere.