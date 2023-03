NautiGo, dall'1 al 5 marzo: oggi taglio del nastro per il Salone della Nautica del Salento

Si accendono i motori, è proprio il caso di dirlo, a NautiGo – il Mare di Tutti. Questo pomeriggio, mercoledì 1 marzo, alle 17 presso presso “Lecce Fiere” in piazza Palio, parte il salone espositivo della nautica da diporto. Ad aprire la manifestazione programmata e realizzata da Corrado Garrisi, sarà Loredana Capone presidente del Consiglio Regionale della Puglia, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini e il presidente provincia Lecce Stefano Minerva.

Fino al 5 marzo con NautiGo sarà possibile ammirare il meglio della produzione dei cantieri navali nazionali ed internazionali, oltre ai più innovativi accessori per il settore nautico, alle attività specializzate ed a una rassegna dedicata al mercato dell’usato ed al mondo della pesca e di altri settori collegati alla nautica. L’intera programmazione di “NautiGo”, compresi i due dibattiti su “Nautica da diporto” e “Coste”, è stata presentata lunedì mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso la Camera di Commercio di Lecce.

Oltre 80 imbarcazioni

«È un appuntamento fondamentale per il turismo nautico nel Salento – ha dichiarato Corrado Garrisi, responsabile NautiGo -. Dopo la prima edizione di qualche anno fa torniamo con una presenza importante di espositori. Avremo oltre 80 imbarcazioni ed altrettanti motori marini. Abbiamo scelto come slogan “Il mare di tutti” perché chiunque deve poter usufruire del mare e dei servizi della nautica. L’obiettivo che si pone il “Salone Nautico del Salento” – conclude Garrisi - di fatto è quello di proporre le soluzioni più adatte per rispondere alle necessità e alle richieste di espositori ed operatori del settore, e dei numerosi appassionati del mondo della nautica». Soddisfatto del lavoro svolto si è detto il presidente di CCIAA Mario Vadrucci.

«Nel nostro territorio mancava un appuntamento di questa natura e siamo felici di accoglierlo – ha detto Vadrucci -. Si è ritenuto di promuovere questa fiera anche per parlare di alcune problematiche legate al settore che nella nostra Puglia non sono poche. A partire dai posti barca che mancano, alle infrastrutture minime nei porti. Siamo una regione distesa sul mare, una provincia che ne ha addirittura due, ma siamo arretrati rispetto ad altre regioni».

Intenso, come detto, il programma degli eventi collaterali previsti da NautiGo. Si comincia giovedì 2 marzo alle 16, nella sala conferenza Lecce Fiere con il seminario “Coste turismo risorse ed investimenti” che registra tra gli altri la partecipazione per Federterziario Balneari di Danilo Lorenzo, di Antonio Capacchione presidente nazionale di Silb ConfCommercio, del sindaco di Nardò Giuseppe Mellone, del presidente della provincia di Lecce e sindaco di Gallipoli Stefano Minerva dell’assessore al demanio e vicepresidente Regione Puglia Raffaele Piemontese e dell’onorevole Salvatore Di Mattina commissione parlamentare attività e turismo, modera il giornalista Marcello Favale. Si continua il 3 marzo alle ore 16, nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “Banzi” di Lecce con la tavola rotonda di caratura nazionale sul tema della “Nautica da diporto, comparto in crescita per il futuro turistico della Puglia”. Tra gli ospiti di NautiGo - settore pesca, Andrea Iacovizzi e Marco Volpi, pluricampione mondiale di pesca.