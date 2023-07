Caronte molla la presa, arriva la tregua: temperature in calo, vento di maestrale e piogge sparse. Ecco dove

Temperature in calo anche oltre i 10°, vento di maestrale e piogge sparse nel nord della Puglia: dopo la canicola e il caldo estremo dei giorni scorsi con picchi di temperature tra 44-45°C su Foggiano, Murge e Puglia adriatica, "Caronte" molla la presa. Oggi e domani la canicola tenderà finalmente a smorzarsi per l'ingresso di correnti più umide e temperate di matrice atlantica, accompagnate dal rinforzo dei venti di Maestrale. Nella giornata di oggi qualche acquazzone temporalesco potrà fare capolino su Molise centro-orientale, medio-alta Puglia e Appennino lucano. Le previsioni meteo degli esperti.

Le previsioni per tutta la regione

L'alta pressione cede, favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni.

Nello specifico sulla Daunia cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ; sulle murge cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; sul Tavoliere cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge nel pomeriggio ; sul litorale adriatico settentrionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; su litorale adriatico meridionale e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali.

La settimana sino al 30 luglio

Nel corso della settimana appena iniziata il tempo sull'Italia risulterà piuttosto movimentato: il nostro Paese infatti si troverà proprio a metà tra un'ennesima avanzata dell'anticiclone africano, denominato Caronte, e un insidioso break temporalesco. Il rischio, elevato, è quello di eventi estremi derivanti da questo tipo di contrasti: si teme soprattutto la grandine. Lo sottolinea Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Stando al più recente aggiornamento, le regioni maggiormente a rischio di temporali e grandinate saranno tutte settentrionali: Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sul resto del Paese, l'anticiclone africano dovrebbe riuscire a dominare ancora incontrastato, garantendo tanto sole e caldo, anche se via meno intenso specie da Giovedì 27: in questo frangente si potrà notare un calo termico anche di 10-12 gradi rispetto all'inizio della settimana.