Diecimila tonnellate di metallo smaltite illegalmente: 75 persone nei guai

Quasi diecimila tonnellate di metallo conferite abusivamente. E per questo 75 persone finiscono a processo insieme alla srl che ha ricevuto e smaltito il materiale: nell'elenco i fornitori sprovvisti di autorizzazione, ma anche amministratori e dipendenti della società del Salento che si occupava proprio di questo: smaltimento metalli.L'azienda e gli altri imputati hanno ricevuto nelle scorse ore il decreto di citazione diretta a giudizio firmato dal pubblico ministero della Procura di Lecce , Valeria Farina Valaori, al termine dell'inchiesta condotta insieme alla Guardia di finanza. Sul banco degli imputati, dunque, anche una ditta specializzata nel recupero di residui industriali e rottami metallici, oltre che nell'attività di autodemolizione. Si tratta della Società Recuperi Romano srl con sede a Surano, che, secondo l'accusa, dal primo settembre 2015 al 22 marzo 2018, ha ricevuto e smaltito 9.710 tonnellate di metallo per un prezzo di acquisto che sfiora la somma di 2 milioni e 430mila euro. La società, regolarmente iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali, è chiamata a rispondere in giudizio per la violazione del decreto legislativo 231 del 2001, ovvero perché gli eventuali reati sarebbero stati commessi nell'interesse e a vantaggio della stessa azienda.Secondo le conclusioni della Procura, la Recuperi Romano nell'arco di quasi trenta mesi ha acquistato materiali e rottami metallici da chi era sprovvisto dell'apposita autorizzazione: si tratta di 75 conferitori (per quattro di loro è intervenuta la prescrizione) che avrebbero agito in maniera abusiva e violando quindi le norme del Codice dell'ambiente. Sono tutti titolari (o esercenti di fatto) di ditte individuali: per loro l'accusa è di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. E cioè di aver effettuato operazioni di raccolta, trasporto e commercializzazione di rottami metallici senza però essere iscritti all'Albo dei gestori ambientali.Dovranno invece rispondere di concorso nel reato gli amministratori e i collaboratori della Società Recuperi Romano srl: l'attuale amministratore unico, Antonio Romano, il suo predecessore, Roberto Romano, in carica fino al dicembre 2017, nonché i dipendenti Eros Verardo e Maria Doris Rizzo.La prima udienza è fissata per il prossimo 2 aprile: i 75 imputati, insieme ai rappresentanti della srl, dovranno comparire davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Lecce in composizione monocratica. E prima dell'apertura del dibattimento, potranno presentare richieste di giudizio abbreviato o di patteggiamento. In quella sede, inoltre, il comune di Surano potrà eventualmente decidere di costituirsi parte civile.