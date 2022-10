Chiuse le indagini sul traffico di esseri umani Tre le persone nei guai

A conclusione di una complessa attività di indagine condotta dalla Digos della Questura di Brindisi, è stato notificato il provvedimento di Conclusione delle Indagini Preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, a carico di tre persone, di cui due cittadini iracheni ed un cittadino italiano residente a Brindisi.

L'accertamento



Secondo le indagini i tre indagati avrebbero violato le norme del Testo Unico sull’immigrazione favorendo l’ingresso e la permanenza illegale nel territorio italiano di diversi cittadini extracomunitari privi di qualsiasi documento che dopo essere arrivati in Italia, raggiungeva altre città europee.



Agli agenti non era sfuggito il comportamento di un cittadino iracheno che favoriva l’ingresso in Italia di concittadini in stato di clandestinità.Dalleè emerso che i migranti di diverse nazionalità, tra cui pakistani, afgani, arabi e curdi, contattavano inizialmente un trafficante appartenente ad un’organizzazione transnazionale che dietro la somma di 5000 dollari organizzava il viaggio a partire dall’Iran fino alla destinazione finale.Questi partivano da una città di confine tra Iran e Turchia e si dirigevano verso la Grecia, da dove poi attraversavano l’per raggiungere l’Italia. Una volta giunti a Brindisi venivano trasportati a bordo di camion fino alladi Ventimiglia per raggiungere Francia e Regno Unito.