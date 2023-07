Stewart Copeland torna ad "indossare" la maglia del Lecce: il numero 10 per il batterista dei Police

Stewart Copeland torna ad "indossare" la maglia del Lecce. A distanza di 20 anni dalla prima maglia e dalla sua Taranta, edizione di cui fu il maestro concertatore, lo storico fondatore e batterista dei Police e cittadino onorario di Melpignano, oggi pomeriggio ha ricevuto dalle mani del presidente dell'Unione Sportiva Lecce Saverio Sticchi Damiani, la maglia della squadra giallorossa col numero 10, la «prima maglia della nuova stagione», ha detto Sticchi Damiani.

La consegna è avvenuta al termine di unaa chiacchierata, in piazza San Giorgio a Melpignano, dove il musicista ha incontrato la cittadinanza. L'artista sarà infatti in concerto domani sera sul palco di Melpignano in occasione della 18esima edizione del Locomotive Jazz festival 2023.