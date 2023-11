I miti e le bandiere del Lecce calcio: da domani in edicola con Quotidiano

L’appuntamento è per domani, venerdì 24 novembre: arriva in edicola con Nuovo Quotidiano di Puglia “Lecce - capitani, bandiere, miti e leggende. Storie di uomini entrati nei cuori dei tifosi giallorossi” (Edizioni Grifo), curato da Antonio Corcella.

Un viaggio sentimentale

Un viaggio sentimentale attraverso 80 ritratti (con foto) di giocatori, allenatori, dirigenti e presidenti, a firma di 18 giornalisti. Il volume è dedicato a Ciro Pezzella e Michele Lorusso: il prossimo 2 dicembre ricorreranno i quarant’anni dalla loro morte, avvenuta nei pressi del raccordo di Mola sulla Lecce-Bari mentre i due calciatori si accingevano a raggiungere la stazione barese per prendere il treno e ricongiungersi a Varese ai compagni partiti in aereo. Il libro, come detto, sarà nelle edicole di Lecce e provincia con Nuovo Quotidiano di Puglia a partire da domani, al costo di 9,80 euro più il prezzo del giornale.