Lecce, le nuove maglie da gioco: omaggio alla tifoseria sulla prima divisa

Una presentazione in contemporanea sui social e in piazza. Alle 21.30 il Lecce ha diffuso le foto delle maglie da gioco per la stagione 2023/24 e contemporaneamente in piazza Sant'Oronzo le immagini sono state proiettate, a beneficio di tifosi e turisti. Alla vigilia della partenza per il ritiro, il club ha presentato così le nuove divise da gioco.