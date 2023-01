Via del Mare, il Lecce incontra la Lazio, Sticchi Damiani: ​«Maleh operazione straordinaria»

Riparte il campionato, il Lecce sogna il colpo grosso con la Lazio e il Via del Mare è sold out per la prima di Maleh. Ecco le dichiarazioni del presidente Saverio Sticchi Damiani prima del fischio di inizio previsto per le 16.30.

Record spettatori

«Quello del botteghino di oggi è un bel dato. Dopo cinquanta giorni ritorna la Serie A e tutto il Salento non aspettava altro che veder giocare il Lecce e lo ha manifestato abbattendo ogni record di spettatori, in un turno infrasettimanale è un segnale di grande affetto e oggi per poche unità abbiamo battuto il nostro record».

La Lazio

«Oggi ci sono delle incognite per tutti, dalle big fino alle medio piccoli, quindi è facile pensare che ci possa essere una sorpresa che può sovvertire dei valori che possono essere scontati, un po’ come avviene ad inizio stagione».

Mercato

«Maleh è un colpo che non può passare in archivio come un’operazione normale. È un’operazione straordinaria, che abbiamo fatto nel primo giorno di trattative. Lo abbiamo strappato alla concorrenza grazie alle abilità di Corvino, è una trattativa che dimostra la voglia di questa proprietà di fare sacrifici, visto che si tratta di un’operazione che se si dovesse concludere con l’obbligo di riscatto (che scatterebbe automaticamente in caso di salvezza) sarebbe la più onerosa della nostra gestione».