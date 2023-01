Riparte il campionato, il Lecce sogna il colpo grosso con la Lazio. Via del Mare sold out per la prima di Maleh

L’attesa è finita, la serie A torna finalmente in campo. Dopo 54 giorni di sospensione del campionato per dare spazio al mondiale in Qatar, oggi pomeriggio capitan Hjulmand e compagni torneranno a calpestare l’erba dello stadio Via del Mare in occasione della sfida contro la Lazio. Una ripartenza senza dubbio complicata per gli uomini di mister Baroni costretti ad affrontare una delle migliori squadre del campionato. E che tra l’altro, si presenterà in Salento pressocché al completo (out solo Luis Alberto) alla luce del pieno recupero di tanti elementi che erano stati costretti a saltare le ultime partite del 2022 a causa di infortuni di varia natura. Su tutti, il bomber Ciro Immobile, a secco di reti dallo scorso 10 ottobre. Il centravanti e capitano della Lazio da tempo ha messo nel mirino l’obiettivo dei 200 gol con la squadra del presidente Lotito e al momento è fermo a quota 189. C’è di più: Immobile è sempre andato a segno nella prima gara del nuovo anno. Altro elemento di spicco della formazione allenata da Maurizio Sarri è sicuramente Sergej Milinkovic-Savic, a sua volta voglioso di riscattare un campionato del mondo in chiaroscuro alla testa della Serbia.

Ci vorrà quindi una partita perfetta in fase difensiva per disinnescare le bocche di fuoco laziali. In questo senso, il tecnico del Lecce, Marco Baroni, si affida soprattutto all’esperienza di Samuel Umtiti, di gran lunga l’elemento più rappresentativo della squadra giallorossa. Arrivato nel Salento la scorsa estate con il fermo proposito di tornare ad essere un calciatore vero dopo i problemi vissuti negli ultimi mesi con il Barcellona, Umtiti è diventato ben presto un punto di riferimento per tutti, dentro e fuori lo spogliatoio. E ora che ha raggiunto anche una buona condizione psico-fisica, il campione del mondo del 2016 è pronto a dare il suo prezioso contributo per la conquista della permanenza in serie A. Accanto ad Umtiti, al centro della difesa, ci sarà Federico Baschirotto, una delle rivelazioni della serie A 2022-2023 al punto da finire nell’elenco dei convocati di Mancini per lo stage della Nazionale. Con Baschirotto, il Lecce ha consegnato nelle mani del commissario tecnico azzurro anche altri tre pezzi da novanta dell’organico, vale a dire il portiere Wladimiro Falcone, il laterale sinistro difensivo Antonino Gallo e l’attaccante Lorenzo Colombo, quest’ultimo già titolare dell’Under 21. Tutto ciò a conferma dell’ottimo lavoro svolto sul mercato dal club di via Colonnello Costadura. A tal proposito va detto che da ieri mister Baroni può contare anche su un altro elemento in grado di contribuire ai successi del Lecce, per qualità tecniche e motivazioni. Dalla Fiorentina è stato prelevato a titolo temporaneo Youssef Maleh, uno dei centrocampisti più interessanti del calcio italiano. Esploso in serie B con la maglia del Venezia, l’italo-marocchino Maleh si è poi affermato nel massimo campionato con la Viola. Solo che negli ultimi tempi è finito fuori dai radar di mister Italiano al punto da spingerlo a chiedere la cessione. E il Lecce ne ha subito approfittato per accaparrarselo e già da oggi Maleh sarà un’arma in più da sfruttare per raggiungere l’obiettivo finale.

Via del Mare stracolmo

Come annunciato da giorni, anche oggi pomeriggio in occasione della sfida contro la Lazio (ore 16.30) lo stadio di Via del Mare presenterà un colpo d’occhio straordinario. Per l’ennesima volta nel corso della stagione infatti ci sarà il sold out: sono stati venduti tutti i biglietti per cui si calcola la presenza sulle tribune dell’impianto leccese di circa 28 mila spettatori e di questi 26 mila paganti tra abbonati (19.948) e biglietti venduti (circa 7mila). Oltre a circa 2mila ingressi di servizio. Per evitare inutile code nei pressi dello stadio, con la ripresa del campionato di serie A riparte pure il servizio comunale riservato ai cittadini che vorranno raggiungere l’impianto di gioco con mezzi alternativi all’automobile, evitando in questo modo traffico e stress. E così, a partire dalle ore 13.30 sarà attiva la linea di trasporto pubblico “Stadio in Bus”, dedicata ai tifosi e messa a disposizione da Comune ed Sgm. Da tre ore prima della partita gli autobus condurranno i tifosi allo Stadio attraversando ogni 15 minuti le fermate: Libertà-Roma, P.zza Palio, Libertà-S. Elia, Libertà-Cavoti, Libertà-Pepe, Via Del Mare, Imperatore Adriano-Gobetti, Palazzo di Giustizia, De Pietro, Calasso, Porta Napoli, Università, Porta Rudiae, Gallipoli-Diaz, Gallipoli-Lombardia, Gallipoli-Museo, Questura, Piazza d’Italia, Otranto-Paisiello, Otranto-Orsini del Balzo, Battisti.

Anche per chi giunge in auto dalla provincia sarà possibile parcheggiare nei pressi di una delle fermate, dislocate in diverse zone della città, e salire a bordo. Il servizio riprende alla fine della partita, quando la linea “Stadio in bus” ripercorrerà tutte le fermate riaccompagnando i tifosi all’auto o nel proprio quartiere. I titoli di viaggio sono acquistabili a 1 euro nelle agenzie convenzionate (tabaccherie, ricevitorie, giornalai, etc.) e online tramite le app per smartphone myCicero, TicketAppy e DropTicket.