Lameck Banda, tutto sulla doppietta: un gol di testa e un bolide da fuori. Un tifoso gli chiede la maglia, Ceesay esulta con lui. Il racconto

E pensare che non era neppure titolare. Lameck Banda è entrato per l'infortunio di un compagno e poi ha realizzato una doppietta con la maglia della sua nazionale, lo Zambia, contro il Lesotho. In campionato aveva segnato in casa della Sampdoria, un gol pesantissimo per il Lecce. Nelle ultime apparizioni era sembrato meno brillante, la nazionale probabilmente gli servirà anche a questo. Ha vissuto una giornata da ricordare. Entrato dopo 12', poi la doppietta. E in patria sembra già diventato un idolo. Tanto per le due reti quanto per i buoni successi con il Lecce in Italia.

Un tifoso gli ha dedicato un cartellone: "Posso avere la tua maglia?". Su Facebook però si scherza: quella maglia serve per le prossime partite. E sempre dai social arriva un incoraggiamento particolare: il Lecce ha scritto un post, ma su Instagram il compagno di squadra in giallorosso, Assan Ceesay, mostra un tablet con uno dei due gol di Banda. Ha seguito la partita a distanza, direttamente dal ritiro del Gambia. Un filo forte tra i due, anche a distanza.

I gol di Banda

Ma come ha segnato Banda? Si vede dal video postato all'interno di questo articolo. Una rete con una gran botta dall'interno dell'area di rigore e un colpo di testa, non esattamente la specialità della casa. Segni del destino, abbracci, striscioni e feste. Lameck tornerà più forte.