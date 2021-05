Mauro Romano, svanito nel nulla a 6 anni: lo sceicco di Dubai dice sì all'incontro (online) con la madre del bambino

Ci sarà l'incontro, in modalità virtuale, tra la madre di Mauro Romano - il bimbo scomparso 44 anni fa da Racale, e lo sceicco Mohammed Habtoor, che vive a Dubai. Lo conferma l'avvocato della famiglia, Antonio La Scala, precisando che non c'è una data, né un luogo, ma che si sta lavorando tramite intermediari per renderlo possibile ed esaudire le richieste della madre di Mauro, Bianca Colaianni.

L'antefatto

La donna guardando alcune foto sui giornali dell'imprenditore ha notato somiglianze con il suo bambino, in particolare due cicatrici. Lo sceicco ha sempre negato di essere il bambino scomparso e lo ha ribadito di recente. In passato aveva anche invitato la donna a un incontro a Dubai che però non si è più realizzato, nonostante i tentativi della famiglia di Mauro di concretizzarlo. Tramite un suo legale italiano ha anche detto nei giorni scorsi che non intende sottoporsi alla prova del dna, come auspicato dalla famiglia Romano. L'imprenditore avrebbe voluto un po' più silenzio e riservatezza, ma avrebbe infine acconsentito a un incontro online per assicurare ai genitori del piccolo Mauro di non essere lui quel bimbo scomparso.