Al docente Daniele Manni il prestigioso premio speciale della giuria per l’innovazione a Dubai

Martedì 31 ottobre a Dubai, negli Emirati Arabi, ha avuto luogo la cerimonia finale dei prestigiosi Gess Education Awards 2023, con l’annuncio dei vincitori nelle nove categorie previste e dei due Premi Speciali della Giuria, i “Judges Commendation Awards”. Questi ultimi sono stati assegnati alla docente ghanese Jusinta Kwakyewaa e al docente pugliese Daniele Manni, per la didattica innovativa e l’Educazione all’Imprenditorialità.

È la prima volta che un italiano vince il Gess Education Award. Manni non ha potuto presenziare fisicamente alla finale e non era prevista la trasmissione in diretta sul web, ha quindi appreso solo oggi la bella notizia.

Le dichiarazioni

«Ero assolutamente certo di non aver vinto – dichiara Daniele Manni – in quanto molto spesso i vincitori vengono contattati dall’organizzazione qualche giorno prima dell’evento, per essere certi della presenza o per invitare a preparare una breve presentazione. Ero comunque molto contento e orgoglioso di come era già andata in quanto non succede certo tutti i giorni di essere selezionati tra i 13 docenti al mondo finalisti ad un premio internazionale. Inutile nascondere che oggi, con questa bella notizia giunta a sorpresa, sono letteralmente senza parole e infinitamente grato a tutti i componenti della giuria internazionale. Non posso non dedicare questo premio a tutte le persone a cui voglio bene e, ovviamente, a tutti i miei meravigliosi studenti, senza di loro sarei probabilmente un semplice informatico innamorato dello spirito imprenditoriale.»

Daniele Manni è stato selezionato dalla giuria internazionale in quanto sprona e guida gli studenti nella creazione di startup, ha ideato un percorso quadriennale di auto-imprenditorialità, ha concepito la scuola studente-centrica e i suoi studenti creano imprese sociali di grande impatto.

Il profilo

Manni era l’unico docente italiano tra tutti i 100 finalisti. Non era però la prima volta che un italiano era in finale, in passato infatti, per tre anni consecutivi (2018, 2019 e 2020), è risultato finalista il docente bergamasco Armando Persico, anche lui fautore di una didattica improntata all’Imprenditorialità.

Manni ha 64 anni, insegna informatica presso l’Istituto “Galilei-Costa” di Lecce da 33 anni e Educazione all’Imprenditorialità da 20. Pur insegnando sempre in Italia, è probabilmente più conosciuto all’estero che nel nostro paese in quanto nel 2015 è risultato tra i 50 finalisti al mondo al Global Teacher Prize (il premio “Nobel” degli insegnanti), nel 2018 e 2020 ha conquistato il podio degli Entrepreneurship and Innovation Teaching Awards, e nel 2020 è stato il primo docente italiano a vincere il Global Teacher Award, e ora il primo a vincere iI GESS Education Award. Mentre in Italia, tra gli altri riconoscimenti, ha ricevuto il titolo di Docente dell’Anno 2020.