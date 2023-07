Professore accusato di molestie all'Università. Il rettore: «Ferma condanna di qualunque tipo di abuso»

Un docente dell'Università di Foggia sarebbe stato accusato di molestie sessuali ai danni di alcune colleghe proprio in ambito universitario. L'uomo è stato sospeso dal proprio servizio presso il Policlinico di Foggia dal direttore dell'Asl, Giuseppe Pasqualone. Sul tema è intervenuto oggi il rettore Lorenzo Lo Muzio, parlando di «vicenda delicata» e «condannando fermamente abusi o molestie di natura sessuale». Il docente non sarebbe indagato, almeno per il momento. E l'ateneo chiede "prudenza" nella ricostruzione di quanto accaduto.

La nota del rettore

«L’Università di Foggia - dichiara Lo Muzio - condanna fermamente abusi o molestie di natura sessuale, in quanto lesivi della dignità umana e auspica prudenza da parte degli organi di stampa nel rispetto del principio della corretta informazione e nella consapevolezza che in questa fase, volta a ricostruire una vicenda delicata, resta prioritaria l’esigenza del più rigoroso riserbo a tutela di tutte le persone coinvolte.

In tale ottica, manifestando piena fiducia nelle autorità competenti circa il corso delle indagini e l'esito degli accertamenti, l’Università non rilascerà ulteriori dichiarazioni. Appare doveroso precisare, tuttavia, che è interesse dell’Università agevolare tutte le cautele di legge a protezione delle persone coinvolte e procedere con la massima tempestività e nel rigoroso rispetto delle norme agli ulteriori adempimenti di propria competenza, con tutte le garanzie prescritte, prima fra tutte il diritto di difesa e di tutela dell’immagine».