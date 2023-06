Nasce in Puglia la stampante 3D di farmaci personalizzati: ecco come funziona. Il video

Una stampante 3D per la produzione di farmaci ad estrusione diretta. Un progetto tutto italiano è stato presentato oggi a Bari. L'idea è stata sviluppata in collaborazione tra Farmalabor, il dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco dell'Università di Bari e uno spin off di Uniba. Sono intervenuti il Rettore Stefano Bronzini, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Farmalabor S.r.l. Sergio Fontana, il Direttore del Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco prof. Francesco Leonetti e il Coordinatore del dottorato in Tecnologie Sostenibili per lo Sviluppo di Medicinali e Diagnostici prof. Nunzio Denora.

Il progetto 3DForMe vede la stampante farmaceutica ad estrusione diretta di polveri per la produzione di forme farmaceutiche solide.

Si tratta di un progetto innovativo: di fatto il macchinario consente di stampare in 3D compresse personalizzate (nella composizione e nella quantità dei principi attivi) per trattamenti terapeutici individuali.

“Si tratta di un ennesimo passaggio di quell’intreccio fondamentale tra mondo accademico e della ricerca e mondo privato grazie al quale abbiamo creato qualcosa di inedito. Festeggiamo quindi un momento importantissimo che è quello dell’Università pubblica in funzione dei propri territori. Sono linee di ricerca – ha aggiunto il rettore Stefano Bronzini – che non solo modernizzano le tecnologie ma fanno si che si punti a un miglioramento della qualità della vita.” “Sono orgoglioso del risultato che insieme abbiamo conseguito” ha aggiunto Sergio Fontana “perché è un’ulteriore conferma che la collaborazione virtuosa tra il mondo dell’Università ed il mondo dell’Impresa costituisce un sicuro valore aggiunto di crescita e di sviluppo per il territorio e una leva di competitività per un sistema imprenditoriale di eccellenza come quello italiano che ha fatto da sempre dell’innovazione un fattore chiave di successo”.