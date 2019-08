Lo fermano per un controllo, fugge in moto e travolge un agente di polizia: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha 22 anni ed è stato arrestato questa mattina dagli agenti del Commissariato di Polizia di Taurisano. Il giovane, le cui iniziali sono R.D.B., per sfuggire a un controllo ha travolto e investito con la sua Yamaha T.Max il capo della pattuglia che, nella serata di ieri, era in servizio nella marina di Ugento, Torre San Giovanni.Gli agenti avevano notato la moto all’interno di un parcheggio privo di illuminazione. In sella il 22enne, con un casco scuro. Dopo aver posizionato uno zaino sul motociclo, il ragazzo partiva, dirigendosi verso le stradine limitrofe al parcheggio. Insospettiti, gli agenti lo hanno fermato per chiedergli i documenti. E a quel punto il giovane, per sfuggire al controllo, ha accelerato investendo il capo pattuglia, colpito dalla ruota e dalla carrozzeria del mezzo sulla gamba destra. Prontamente, gli agenti si sono messi all’inseguimento del fuggitivo, costretto a fermarsi quando l'auto della Polizia gli ha sbarrato la strada. A quel punto il 22enne ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato bloccato e immobilizzato.R.D.B., non aveva la patente di guida, già ritirata, e guidava senza assicurazione e revisione sul veicolo. Infrazioni che sono state contestate, insieme a quelle commesse durante la fuga. Data la gravità dei fatti e la condotta del giovane - che con la sua guida poneva deliberatamente in pericolo l’incolumità degli agenti e degli altri utenti della strada, in un centro affollato di turisti - il giovane è stato arrestato e, su disposizione del pm di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per i resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali a pubblico ufficiale.