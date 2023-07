Lutto nel mondo accademico, morto a 74 anni il professor Donno. Il cordoglio del rettore

Ancora un lutto per UniSalento: è scomparso ieri all'età di 74 anni il professore Gianni Donno, già docente di Storia contemporanea all’Università del Salento. «Alla famiglia e a tutti coloro che gli sono stati vicini», il cordoglio del rettore Fabio Pollice per la morte del docente, «vanno le nostre più sentite condoglianze».

La carriera accademica e la passione per il giornalismo

Nato a Lecce nel 1948, ha cominciato la sua carriera nell’allora Università degli studi di Lecce alla fine degli anni Settanta.

Si è occupato di storia dell’associazionismo sindacale e del movimento operaio e socialista nel Mezzogiorno, pubblicando numerose monografie. È stato promotore di convegni internazionali e suoi contributi sono apparsi in volumi collettanei, in riviste di carattere nazionale e sul Dizionario biografico del movimento operaio italiano. Ha studiato inoltre il Liberalismo e ha collaborato al Dizionario del Liberalismo italiano. Più di recente si era dedicato alla storia militare, pubblicando cinque monografie sulla Liberazione alleata in Italia durante la Seconda guerra mondiale. È stato membro del comitato scientifico dell’Istituto di studi storici “Filippo Turati” di Firenze. Ex editorialista di Quotidiano di Puglia, Donno aveva collaborato anche con il Corriere del Mezzogiorno e altri giornali nazionali quali il Corriere della Sera, Il Giornale e Libero.

Il ricordo della senatrice Poli Bortone

"Ci ha lasciato un caro Amico. Gianni Donno non è più con noi. Una morte fulminea che ci lascia storditi. Ci conoscevamo dai tempi della Università - è il ricordo commosso della senatrice, Adriana Poli Bortone - Lui ha continuato la sua bella carriera connotata dq scienza e grande onestà intellettuale. Fu opera sua la serie di incontri ad altissimo livello che tenemmo al Castello di Carlo v:da Luttwack a Galli Della Loggia onorarono la nostra città intellettuali di altissimo livello. Fu una splendida collaborazione con l amministrazione comunale allora da me governata. Una grande perdita per la Famiglia, gli amici e la cultura salentina e non solo. Un caro forte abbraccio zlla moglie ed uno particolare a Michele, cui Gianni tanto teneva".