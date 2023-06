UniSalento in lutto: è morto il professore Gnoni

È morto nei giorni scorsi il professore Gabriele Vincenzo Gnoni, docente emerito di Biochimica all’Università del Salento. Tra i fondatori dei corsi di laurea in “Scienze biologiche” e “Biotecnologie”, ha contribuito in maniera originale a temi di ricerca relativi allo studio del metabolismo lipidico in differenti condizioni ormonali e nutrizionali, nei quali si è distinto per rigore metodologico, alta competenza e qualificazione.

Il rettore



«Tutti quelli che lo hanno conosciuto ne ricordano con estrema nostalgia la discrezione, il garbo, la professionalità e la capacità di motivare e coinvolgere ricercatori e studenti», dice il Rettore Fabio Pollice, «Ricercatore appassionato, sempre pronto a promuovere l’introduzione e lo sviluppo di nuove tecnologie, è stato un docente capace di entusiasmare generazioni di studenti che ne hanno sempre apprezzato le qualità didattiche, scientifiche e umane. Alla famiglia e alle persone che gli erano vicine le nostre più sentite condoglianze».