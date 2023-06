Morto Giuseppe Petese, ​Leuca piange il suo caro vecchio "lupo di mare"

Santa Maria di Leuca dice addio ad uno dei personaggi più noti nella località marittima: Giuseppe Petese, conosciuto ai più come "Lupo di Mare", dal nome di uno dei più antichi ristoranti del luogo, di sua proprietà. Si è spento, serenamente, all’età di 83 anni. La camera ardente è stata allestita presso Rsa Euroitalia di Casarano. La salma arriverà a Leuca domani - 27 giugno - alle 14. I funerali avranno inizio alle 16.30 presso la chiesa di Cristo Re.

Chi era

Barba e capelli bianchi, in vero stile “lupo di mare”, da oltre 50 anni era impegnato nell’ambito della ristorazione. Petese, noto al pubblico anche per la sua partecipazione al programma di Rai1 “Scommettiamo Che” insieme al suo fedelissimo cane, è stato sempre un personaggio sopra le righe, diretto, provocatorio e per questo a volte scomodo con un tratto caratteristico: l’amore per la sua terra. Oggi, in molti, lo ricordano raccontando un aneddoto legato alla sua storia personale o lavorativa. Lo immaginano sul lungomare Cristoforo Colombo dove ha trascorso una vita intera insieme al suo cane e al suo mare. Con lui se ne va un pezzo della storia di Santa Maria di Leuca.