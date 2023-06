Morto il professor Garzya, per trent'anni primario al Fazzi

E' morto a 91 anni il dottor Giovanni Garzya per oltre un trentennio primario del reparto di Geriatria all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. La sua professionalità e la dedizione al lavoro, per le quali godeva di particolare stima, erano esaltate da un riconosciuto senso di umanità rivolto in primo luogo ai suoi pazienti.

I funerali domani



Dopo la lunga esperienza al “Fazzi”, il dottor Garzya aveva proseguito l’attività professionale come direttore sanitario della Casa protetta per anziani di Alezio. I funerali avranno luogo domani a Lecce, alle ore 17, nella Chiesa di San Lazzaro.