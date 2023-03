Lecce, rubati i borsoni ai pazienti psichiatrici: due arresti

Entrano in una residenza psichiatrica di Lecce per rubare gli effetti personali dei pazienti: la polizia arresta due persone con l'accusa di furto aggravato.

I fatti

I fatti risalgono alla scorsa notte: intorno alle 2 è arrrivata, alla centrale operativa della questura di Lecce la segnalazione della presenza di due persone che avevano fatto ingresso all'interno di una residenza psichiatrica della città. All’interno della struttura i due malviventi avevano preso e portato via due borse di proprietà di due pazienti ricoverate. I poliziotti, ntervenuti presso la struttura, hanno poi bloccato poco distante C.F., 36enne di Lecce, e C.M., 24enne di Poggiardo, in possesso della refurtiva, restituita alle legittime proprietarie. L’uomo e la donna, entrambi con precedenti, sono stati accompagnati presso gli uffici della questura per il fotosegnalamento e gli accertamenti di rito e tratti in arresto per il reato di furto aggravato in concorso. La 36enne, inoltre, è indagata a piede libero anche per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.