Una rapina, un furto e un'evasione: tre arresti dei carabinieri nelle ultime ore

Rapina, evasione dai domiciliari e furti. Tre arresti dei carabinieri a Lecce, Campi Salentina e Ugento.

A Lecce furto di un telefonino

A Lecce, i militari del Norm della compagnia del capoluogo ieri pomeriggio hanno arrestato un 24enne nato in Guinea che, poco prima, aveva fatto irruzione in un bar di via Taranto e, dopo aver aggredito alcuni avventori, si era scagliato contro il proprietario e gli aveva sottratto il telefono dalle mani. In pochi minuti i carabinieri sono riusciti a rintracciare il giovane, che è stato accompagnato nel carcere di Lecce con le accuse di rapina, percosse e danneggiamento. Il telefono è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Evasione dai domiciliari a Campi

Sempre ieri pomeriggio, poi, a Campi Salentina i militari del Norm, in collaborazione con quelli della stazione, hanno arrestato un altro 24enne che, nonostante fosse ai domiciliari, si era allontanato da casa e, a bordo di una Fiat Marea, aveva raggiunto un supermercato e si era impossessato di alcuni prodotti, minacciando il dipendente del negozio. Grazie alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, i militari lo hanno individuato, arrestato e accompagnato in carcere.

Furto a Ugento

A Ugento, infine, i carabinieri della stazione cittadina hanno arrestato un 35enne del posto che, intorno a mezzogiorno, si era intrufolato in un appartamento di via Aghilberto Del Balzo dopo aver rotto la porta di ingresso e si era impossessato di due televisori. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre per l'uomo sono scattati i domiciliari in flagranza di reato.