Salento: ai domiciliari, va al centro commerciale per rubare un profumo. Arrestato

Doppia operazione dei carabinieri nel Salento. E in carcere, finisce un uomo ai domiciliari che si era recato in un centro commerciale per rubare un profumo.

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Campi Salentina hanno arrestato in flagranza di reato un uomo già sottoposto agli arresti domiciliari. Nel primo pomeriggio, violando la misura coercitiva, si era recato a bordo di un'auto presso un centro commerciale a Cavallino. Dopo aver ricevuto dalla dipendente un profumo di una nota marca, era riuscito ad appropriarsene strattonando violentemente la dipendente. Rintracciato presso il proprio domicilio, è stato arrestato.

L'altro caso

I militari della sezione radiomobile della compagnia di Lecce hanno arrestato in flagranza di reato un uomo ritenuto responsabile di violazione di domicilio aggravata e ricettazione. Intervenuti per tentato furto presso un’abitazione estiva, i carabinieri hanno rintracciato il malvivente che si era barricato all'interno di un'abitazione per dormire.

Successivi accertamenti, hanno permesso di ritrovare un'auto rubata nella nottata ai danni di una donna insieme a monili in oro, piccoli elettrodomestici, tv-color, due iphone e oggetti vari. Contestualmente, sono stati rinvenuti 2 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente "crack", sequestrata.