La decisione di Palazzo Carafa: Tosap sospesa fino al 3 aprile

Palazzo Carafa ha deciso: sospesa la Tosap fino al 3 aprile prossimo. Lo aveva annunciato nei giorni scorsi l'assessore comunale ai Tributi Christian Gnoni che gli uffici stavano lavorando all'ipotesi di sospendere il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico per questo periodo di crisi economica. Così a seguito del Decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte dell'11 marzo per il contrasto al Covid19 che prevede la sospensione delle attività degli esercizi commerciali (tra cui bar, ristoranti, gelaterie ecc.) fino al prossimo 3 aprile, l’Amministrazione comunale ha deciso per la sospensione del pagamento Tosap, Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per il mese di marzo. Tutti gli operatori commerciali dovranno comunicare la momentanea chiusura delle proprie attività alla mail: lecce.tosap@dogresrl.it.

Coloro che hanno già provveduto al pagamento del tributo in anticipo - fanno sapere da Palazzo Carafa - vedranno il proprio pagamento congelato e destinato al mese di aprile in attesa di eventuali sviluppi.