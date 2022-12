Ennesima tragedia sulla Statale 275, un medico morto investito

Un'altra tragedia è avvenuta nel pomeriggio lungo la Statale 275, nel territorio comunale di Lucugnano, frazione di Tricase. Un uomo è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada nei pressi del cimitero, in un tratto dove la strada è particolarmente buia.

Per l'uomo, un medico di 65 anni del posto, che abitava a poca distanza dal luogo della tragedia, non c'è stato nulla da fare. E' morto poco dopo essere arrivato in ospedale a Tricase.

La vittima

La vittima dell'incidente è il medico Carmine Baglivo, molto noto in paese.