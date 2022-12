Statale 275, entro aprile il bando di gara per i lavori per il primo lotto

Statale 275, al via le procedure di gara entro il mese di aprile. E' il risultato dell'incontro che si è tenuto stamattina tra il prefetto di Lecce Luca Rotondi e il commissario straordinario per il Governo per la Statale 275 Vincenzo Marzi.

L'incontro

L'ingegnere Marzi nel ripercorrere le tappe fondamentali dell'attività finora svolta, ha confermato che le procedure sono in avanzato stato di attuazione e che, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo, si procederà a bandire le necessarie procedure di evidenza pubblica per i lavori del primo lotto entro il prossimo mese di aprile, in linea con le direttive governative, anche grazie alla perfetta sinergia con le competenti articolazioni della Regione Puglia e con gli Enti locali interessati.

Il prefetto

Si è detto soddisfatto il prefetto di Lecce esprimendo apprezzamento «per la complessa attività posta in essere al fine di garantire la celere realizzazione di un'infrastruttura strategica per il Salento - ha detto nell'assicurare - la consueta disponibilità della Prefettura ad ogni forma di supporto ritenuta utile».