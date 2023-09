Precipita da quattro metri nel cantiere: grave un pensionato

Un pensionato di 70 anni è ricoverato in Rianimazione dopo essere caduto da un'altezza di 4 metri all'interno di un cantiere edile. Il grave incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina a Matino, nel Basso Salento.

La dinamica e i soccorsi

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, l'anziano - che fino alla pensione era dipendente dell'azienda - stava lavorando a un'altezza di circa 4 metri quando, per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 7 è precipitato al suolo. Qualcuno, poi, lo ha soccorso e lo ha accompagnato al pronto soccorso del “Francesco Ferrari” di Casarano. Da lì, poi, considerate le gravi condizioni, è stato trasferito al “Vito Fazzi” di Lecce, dove ora si trova ricoverato in Rianimazione e in prognosi riservata.

Le indagini

Il personale dell'ospedale ha allertato i carabinieri della stazione di Matino, agli ordini del comandante Luca Russo, che a loro volta hanno chiesto l'intervento degli ispettori Francesco De Vitis e Amedeo Sabato dello Spesal della Asl di Lecce - Area Sud.

Militari e ispettori hanno avviato le indagini per risalire all'indirizzo del cantiere e hanno sottoposto a sequestro l'area. E' al vaglio la posizione del titolare dell'azienda, del coordinatore della sicurezza e del responsabile del cantiere, mentre sono in corso tutti gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto, a verificare la posizione lavorativa del malcapitato e ad verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.