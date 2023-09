In casa piante di marijuana, semi e fiori pronti per essere venduti: denunciato per spaccio

Coltivatore diretto, prodotti a chilometro zero. Peccato, però, che si parli di ortaggi ma di marijuana e che l'attività non fosse dunque svolta in campagna ma in delle serre allestrite all'interno di un appartamento ad Altamura. Il laboratorio è stato scoperto dai militari della Guardia di Finanza e il giovane che curava la coltivazione delle piante è stato denunciato per produzione e detenzione di droga.

Le indagini e il blitz

I Finanzieri di Altamura avevano da tempo monitorato i movimenti del soggetto che, pur non residente nel luogo dove è stato rinvenuto il laboratorio, vi si recava con una certa frequenza ed in orari sospetti.

Individuato l’appartamento, le Fiamme Gialle sono intervenute non appena hanno visto l’uomo uscire dal palazzo per dirigersi verso la propria auto, procedendo alla perquisizione dell’immobile.

Ed hanno così scoperto che nell’abitazione era stata allestita una serra artigianale corredata di lampade, strumenti per monitorare temperatura e umidità, ventilatore e deumidificatore: tutta attrezzatura funzionale alla coltivazione della cannabis.

Sequestro e denuncia

Le attività si sono concluse con il sequestro dell’intero laboratorio, di diverse piante di cannabis indica in fluorescenza alte più di 1 metro, di circa 300 grammi di marijuana (già essiccata e pronta per il consumo), di 41 semi di cannabis (di diversa tipologia), di 5,20 grammi di hashish e la denuncia per il "coltivatore diretto".