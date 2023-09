Ostia, blitz all'alba nella "roccaforte" degli Spada: 500 agenti a caccia a droga e armi nelle case di via Fasan. Scoperto un passaggio segreto

Cercano droga e armi in quegli appartamenti da dove, qualche giorno fa, partì la rivolta contro alcuni agenti nelle fasi d'arresto di un pusher minorenne. Sono in corso dall'alba le perquisizioni di polizia, carabinieri e guardia di finanza nelle case di via Marino Fasan ad Ostia, nel cuore della "roccaforte" degli Spada. Le operazioni, volte al ripristino della legalità coordinate dalla Questura, che si stanno svolgendo anche nelle zone limitrofe a via Fasan, vedono impegnati 500 tra agenti e militari e un elicottero e si stanno concentrando in quegli appartamenti - ben 75 - dove si presume si nascondano droga e armi per conto terzi. Finora la polizia ha trovato della droga, alcuni pugnali, una scacciacani, un fucile recuperando del denaro gettato dalla finestra: un residente ha provato a disfarsi di 11.500 euro lanciandoli nel vuoto. Gli agenti hanno inoltre smurato alcune grate e paratie disattivando un sistema di videosorveglianza. In un palazzo, invece, i carabinieri hanno trovato una passaggio nascosto tra il quarto e terzo piano realizzato quasi certamente per sfuggire agevolmente da eventuali controlli e perquisizioni.

Proprio in via Fasan qualche giorno fa furono lanciati vasi e tegole dai residenti in segno di protesta contro l'arresto di un giovane corriere.