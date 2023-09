Incidente sul lavoro, cade dall'impalcatura di 5 metri: è in prognosi riservata

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi su un cantiere edile a Vignacastrisi, frazione di Ortelle, nel Salento. Un giovane marocchino di 33 anni, dipendente di un'azienda, mentre era impegnato nei lavori di costruzione di un'abitazione, forse a causa di un malore o di un movimento errato, ha perso l'equilibrio sull'impalcatura ed è precipitato al suolo da un'altezza di circa 5 metri.

L'allarme

A lanciare l'allarme è stato un collega. In breve sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito, e poi disposto il ricovero in codice rosso all'ospedale "Fazzi" di Lecce.

Il 33enne dopo gli accertamenti clinici è stato ricoverato in neurochirurgia con prognosi riservata. Non sarebbe tuttavia in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente per i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal.