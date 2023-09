Incidente tra tir e auto, travolti sul cantiere sulla Statale: morte due persone, gravissima una terza

Un gravissimo incidente mortale si è verificato poco prima delle 14 sulla strada statale SS379 “Di Egnazia e delle Terme di Torre Canne” Bari-Brindisi all'altezza di Torre Spaccata in territorio di Fasano: due vittime, una terza persona è ricoverata in gravi condizioni. Le due persone decedute sono della provincia di Bari: del '68 e del '73, rispettivamente di Gioia del Colle e Spinazzola.

Il tragico impatto

L'impatto tra un tir e una Ford Fiesta si è verificato all'altezza del sito Cofforama, in direzione Bari: il mezzo articolato ha tamponato l'auto e due persone all'interno della Ford sono decedute mentre un'altra in codice rosso è stata soccorsa dal personale del 118.

Illeso l'autista del mezzo pesante.

Sul posto i vigili del fuoco e anche la polizia stradale, traffico in direzione nord fermo. Per consentire le operazioni di soccorso, rilievi e di rimozione dei mezzi, il traffico viene deviato dal km 1,800 lungo la viabilità di servizio adiacente. Sul posto sono presenti le squadre di Anas, le Forze dell’Ordine ed il 118 per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza. Su quel tratto sono in corso dei lavori e le due vittime sono lavoratori dell'Anas impiegati proprio nel cantiere.