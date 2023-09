​Incidente dopo il malore: muore sulla provinciale un ex arbitro di basket

Un uomo di 49 anni, Ivan Lenzoni, è morto in seguito ad un incidente mortale che si è verificato nel pomeriggio sulla provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni, in un tratto ricadente nel territorio di Carovigno. L'uomo originario di Torchiarolo era molto noto in città anche per il suo passato nel mondo del basket.

A quanto si apprende l'uomo, per cause in corso d'accertamento avrebbe perso il controllo dell'auto, terminando la sua corsa in un terreno che costeggia la carreggiata. L'uomo dopo i soccorsi dei sanitari del 118 è stato trasferito al Perrino di Brindisi, dove per alcune ore è stato sottoposte alle cure dei medici per cercare di intervenire sui gravi traumi riportati. Ogni tentativo dei sanitari però è risultato vano. Per diversi minuti i carabinieri sul posto hanno acquisito una serie di elementi per accertare le cause dell'incidente.

Le dinamiche

Il 49enne viaggiava a bordo di una Dacia Duster.

Le forze dell'ordine stanno accertando se l'uomo possa avere avuto un malore, o un pericolo improvviso possa aver attraversato la strada durante il transito del mezzo su cui viaggiava Lenzoni. Tra le ipotesi anche quella che possa aver urtato un oggetto esterno. Nelle prossime ore gli investigatori potranno avere un quadro più chiaro delle cause dell'incidente.Sui social tante le testimonianze di affetto e le manifestazioni di cordoglio nei confronti dei famigliari dell'uomo. Ricordi in cui vengono esaltate le doti ed i valori umani del 49enne: la passione per il basket, anche per il settore giovanile. Quei ragazzi che per lui era uno stimolo anche per alimentare la passione per la palla a spicchi. Quelle virtù che in queste ore stanno emergendo nelle testimonianze di chi lo conosceva, e di chi aveva condiviso con lui momenti di svago e spensieratezza inseguendo il sogno del basket.