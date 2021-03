L'auto si ribalta sulla superstrada, ma all'arrivo dei soccorsi dentro non c'è nessuno: mistero nel Salento

L'auto si ribalta sulla superstrada, ma all'arrivo dei soccorsi nell'abitacolo non c'è nessuno. Mistero sull'incidente avvenuto in serata lungo la superstrada Brindisi-Lecce. Secondo quanto riferito dall'automobilista che seguiva la vettura cappottata, dopo l'impatto e il ribaltamento dal veicolo sono usciti tre uomini, che si sono dati alla fuga.

IL GIALLO

La vettura, una Lancia Lybra, risulta intestata a un uomo di Catanzaro e non ci sarebbero state denunce per furto. Sul posto - precisamente sulla superstrada all'altezza dello svincolo per la tangenziale Oveste di Lecce, in direzione del capoluogo salentino - sono intervenuti agenti della Polizia municipale di Surbo e i vigili del fuoco. Al momento, non si esclude alcuna pista.