Salento, ubriaco alla guida sbatte contro un palo dopo inseguimento con i carabinieri

Ubriaco alla guida cerca di sfuggire ai controlli dei carabinieri di Nardò, ma nell’inseguimento che ne nasce va a sbattere contro un palo dell’illuminazione. E’ finita così la corsa di un 41enne, infermiere presso l’ospedale di Gallipoli, fermato dai militari della stazione neretina dopo un tentativo di fuga ai controlli durato circa 3 minuti. L’impatto contro il palo è avvenuto su via XX settembre, senza per fortuna causare altri danni.

L’uomo è stato quindi fermato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulle proprie generalità e guida in stato di ebbrezza alcolica. Dopo il processo per direttissima, il 41enne difeso dall’avvocato Andrea Bianco ha ammesso la bravata notturna, ed è stato quindi scarcerato.

Su disposizione della pm Maria Grazia Anastasia, è stato però disposto il sequestrovdell’auto: una Mercedes Classe A180.