Salento, scontro sulla provinciale: furgone e auto in fiamme

L'impatto violento poi le fiamme che hanno quasi divorato l'auto e il furgone. Poteva essere certamente peggiore il bollettino dell'incidente avvenuto intorno alle 6 di questa mattina sulla provinciale 274. Solo ferite lievi per una delle cinque persone - una trasportata in codice gialli in ospedale ma non in pericolo di vita - coinvolte in un incidente stradale allo svincolo per Melissano-Racale sulla 274.

La dinamica

Una Fiat 500 con a bordo quattro turisti, per circostanze ancora da accertare, é' entrata in collisione con un furgone guidato da un venditore ambulante di Racale. I due mezzi si sono incindiati dopo l'impatto.Un impatto violento che ha provocato l’incendio dei due mezzi. I giovani turisti sono riusciti ad uscire subito dalla vettura mentre l'altro conducente é stato liberato dall'abitacolo da un automobilista di passaggio prima che le fiamme divorassero tutto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e due ambulanze.