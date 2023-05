Incendio di pneumatici nella notte: si sospetta la natura dolosa

Un incendio, sviluppatosi all’una di notte circa, ha distrutto una cinquantina di pneumatici che si trovavano nel piazzale di un gommista di Tuglie. L’incendio, quasi certamente di natura dolosa, ha interessato l’officina di Antonello Chezza che si trova in via Varese, una traversa della principale via Aldo Moro.

I danni

Le fiamme domate in poco tempo hanno danneggiato parzialmente anche il Volkswagen Transporter di un cliente che era parcheggiato nel piazzale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gallipoli e i vigili del fuoco. Sono stati effettuati i rilievi necessari per avviare le indagini. I militari hanno anche acquisito i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

I sospetti

Si sospetta che il rogo abbia una matrice dolosa anche se il titolare, ben voluto e conosciuto da tutti per via del suo impegno nel sociale, ha dichiarato di non sapersi spiegare il motivo di questo gesto.