Notte di fuoco nel Salento: mezzi agricoli in fiamme, distrutte pedane per il trasporto frutta

Notte di fuoco nel Salento: mezzi agricoli in fiamme e un'auto incendiata a Galatina. Vigili del fuoco al lavoro nella notte appena trascorsa: alle 02.00 circa una squadra del Comando provinciale - distaccamento di Veglie - è intervenuta sulla strada provinciale 121 sulla Villa Convento-Carmiano. All'interno del cortile dell’azienda agricola Falli, infatti un incendio stava interessando un camion, un semirimorchio e un rimorchio. Secondo le prime ricostruzioni, i mezzi sarebbero intestati all'azienda Ipo srl che il mese scorso fu destinataria di un'intimidazione avvenuta su via Firenze a Carmiano: ignoti a bordo di uno scooterone esplosero diversi colpi mitra.

L'irraggiamento termico ha coinvolto anche numerose pedane in plastica adibite per il trasporto della frutta. Sono in corso degli accertamenti per verificare la natura dell'incendio.

Intervento a Galatina

Poco prima, intorno alle 01.15, una squadra del distaccamento di Maglie invece era intervenuta in via Crispi a Galatina per un incendio di un'autovettura marca Seat modello Leon. L'irraggiamento termico ha danneggiato il prospetto di un’abitazione e alcuni infissi. Anche in questo caso sono in corso accertamenti per verificare la natura dell'incendio.