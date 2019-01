Giallo in paese: la casa prende fuoco ma ad appiccarlo è stato il proprietario: arrestato mentre fuggiva verso Bari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RACALE - Giallo questa mattina a Racale, dove intorno alle 7 30 Carabinieri e Vigili del Fuoco sono intervenuti presso un'abitazione in fiamme, in via Liguria.La casa è di proprietà di un uomo di 53 anni che ci vive da solo. La soprpresa per le forze dell'ordine è arrivata però dopo aver spento le fiamme, quando si è capito che ad appiccare l'incendio era stato lo stesso padrone di casa, svuotando due taniche di benzina all'interno dell'immobile e poi fuggendo per far perdere le proprie tracce a bordo della sua Volkswagen.L'uomo è stato poi rintracciato e arrestato dai carabinieri che lo hanno raggiunto dopo un inseguimento sulla statale 16, all'altezza di Mola di Bari: a tradirlo il gps dell'auto montato dal'assicurazione.