Candidatura per il terzo mandato? La sindaca lancia un sondaggio su facebook. Ecco cosa hanno risposto i cittadini

Un videomessaggio social per lanciare un sondaggio sulla sua ricandidatura. A postarlo nella giornata di ieri su Facebook è stata la sindaca di Giurdignano, Monica Gravante, in carica da dieci anni e che ha chiesto ai suoi concittadini se fossero d’accordo o meno con la corsa verso il terzo mandato consecutivo alla guida del piccolo paese dell’entroterra idruntino.

La risposta dei cittadini

Una risposta più che positiva dalla sua gente, che ha emozionato la Gravante: «Ho rischiato rimettendomi alla volontà dei giurdignanesi attraverso una richiesta originale e rischiosa. Tanti gli attestati di stima ricevuti dalla cittadinanza, segno evidente che il lavoro di questo decennio è stato apprezzato. Telefonante, messaggi, incontri di persona – sottolinea la sindaca – parole piene di stima anche da parte di persone che non mi hanno mai votato. Qualcuno mi ha anche anticipato “Se non ti ricandidi, non vado a votare”. Un’investitura importante, un onore e un onere che – la conclusione - nel caso di rielezione mi porterà a lavorare ancora con più impegno».

Lo stesso che la prima cittadina ha più volte ribadito nel corso del videomessaggio, registrato e messo in rete senza che nessuno della sua maggioranza e dei suoi collaboratori sapesse nulla. Un lavoro quotidiano che ha ricucito in un decennio l’idea di comunità e ha permesso di raccogliere frutti importanti in termini di finanziamenti, progetti messi a cantiere e opere realizzate. Ribadendo il suo essere “civica”, lontana dalle logiche di partito e libera da lacci e lacciuoli vari, la sindaca ha ricordato con orgoglio che in due mandati la sua maggioranza non ha vissuto neppure un giorno di crisi e preannunciato come l’attuale squadra di governo sarà riconfermata al proprio fianco, a partire dalla vicesindaca Gabriella Vilei.

Cinquantasei anni, avvocata, Monica Gravante è stata eletta per la prima volta come prima cittadina nel 2013, dopo una lunga esperienza amministrativa già maturata. Ora che la sua corsa verso il terzo mandato è ufficialmente partita, resta da capire se qualcuno raccoglierà il guanto di sfida in vista alle comunali del prossimo maggio.