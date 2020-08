Giallo nel Salento: scomparsa per giorni e ritrovata morta in casa una 58enne

Ultimo aggiornamento: 13:51

Macabro rinvenimento in mattinata a Campi Salentina . Trovata morta nella sua casa, in via Pirelli, una donna di 58 anni, M. F. che viveva da sola.Fatale, pare sia stato un malore. Dalle prime scarne notizie, la signora era in precarie condizioni di salute. Il cadavere è stato ritrovato riverso in terra, in cucina.Ad allertare la polizia locale, alcuni parenti che non riuscivano a contattarla da giorni. In via Pirelli sono così giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto a forzare la porta d'ingresso. E quindi la drammatica scoperta.