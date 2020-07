Accoltellato, si accascia al suolo nei pressi della caserma: mistero sul ferimento di un 61enne

Un uomo di 61 anni, C.P., di Villa Convento, è stato ritrovato questa sera in una pozza di sangue in strada, a Carmiano, nei pressi della locale caserma dei carabinieri. Le ferite sono state provocate da quattro coltellate tra fianco e spalla. Sul posto, oltre a una pattuglia dei carabinieri, anche l'ambulanza del 118: l'uomo è stato portato in gravissime condizioni in ospedale. A quanto sembra, sarebbe stato coinvolto in una colluttazione nei pressi dell'area mercatale. Ultimo aggiornamento: 22:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA