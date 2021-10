Tricase, l'addio a Serena: giovane mamma morta nell'incidente con il compagno. La comunità si stringe attorno ai figlioletti

L'ultimo saluto a Serena Legari, la giovane mamma morta nell'incidente stradale avvenuto due giorni fa a Tricase. Una chiesa gremita e commossa, palloncini e fiori bianchi per una giovane donna che «lascia ai propri figli un'eredità ricca d'amore». È stato uno dei passaggi dell'omelia del parroco don Flavio Ferraro.

I sogni spezzati di una vita insieme

Serena Legari aveva 30 anni. È morta in ospedale a Tricase dopo il terribile incidente stradale avvenuto a poche decine di metri dalla sua abitazione, sulla provinciale 335 meglio nota come "Cosimina". Si doveva sposare il 19 ottobre 2022, con Claudio Cutrino, compagno amato profondamente con cui sognava una vita insieme. Anche lui già padre, anche lui morto nello stesso drammatico incidente. Durante i funerali di oggi pomeriggio grande commozione tra i presenti e fortissimo l'affetto dei bambini che hanno liberato in cielo alcuni palloncini rosa con su scritto: "Buon volo mamma”.