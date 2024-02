Dolore e commozione al funerale di Matilde. La mamma: «Fatela vivere in tutti voi»

"Fatela vivere in voi, in tutti voi. Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro, come ha fatto lei". Questa la frase che mamma Adelaide, in lacrime, ha urlato ai tantissimi ragazzi e ragazze presenti nel pomeriggio presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù, a Latiano, per i funerali di Matilde Chionna. La studentessa, che frequentava la terza classe al liceo linguistico "Ettore Palumbo" di Brindisi, ha perso la vita domenica scorsa - come il fidanzato Matteo Buccoliero, 20enne di Sava - in un tragico incidente stradale lungo la provinciale che collega Torre Santa Susanna e Mesagne. Nel luogo di culto non c'era posto, così la folla si è assiepata anche sul sagrato: centinaia di persone di ogni età e provenienti da ogni parte della provincia. Dolore e commozione tra chi ha voluto dare l'ultimo saluto alla giovane 17enne.

La bara bianca è stata accolta da un lungo applauso.

per terra un pallone da volley grande passione di "Mati". Una passione coltivata fino alla fine dei suoi giorni: domenica, prima dell'incidente, era stata protagonista di una grande prova nel 3-0 della sua New Volley Oria contro il Monopoli nel match valevole per il campionato regionale di Serie D. Tanti i palloncini bianchi e rosa fatti volare in cielo sulle note di di "Ogni volta" di Vasco Rossi cantate dai familiari, in particolare proprio da mamma Adelaide prima di dirigersi verso il cimitero.