Frontale lungo la Provinciale: morti due giovanissimi

Ancora sangue sulle strade della Puglia. Un incidente mortale si è verificato questa sera, domenica 25 febbraio, lungo la strada provinciale che collega Mesagne a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi. Per cause ancora in corso di accertamento, un ragazzo e una ragazza di 20 anni, entrambi di Sava in provincia di Taranto, hanno perso la vita nello scontro fra due auto avvenuto vicino alla rotatoria che da Mesagne conduce sulla strada per Torre. I due giovanissimi viaggiavano a bordo di una Fiat Grande Punto, lo scontro è avvenuto con una Bmw 320.

Sul posto è immediatamente accorso il personale del 118, che ha tentato le manovre di rianimazione senza tuttavia poter fare nulla per loro. Presenti anche i vigili del fuoco e la Municipale di Mesagne.

Potrebbero esserci anche dei feriti. Aggiornamenti a breve.