Folla ai funerali di Daniele De Santis, il vescovo: «Il killer, un vigliacco. Trovi coraggio e si consegni. Con la vita non si gioca come col pallone»

«Con la vita non si gioca come con il pallone» tuona il vescovo Michele Seccia dal pulpito del Duomo, a Lecce, davanti a una folla di giovani arbitri, davanti agli amici e alla famiglia di Daniele De Santis, 33 anni, arbitro della Lega Pro, barbaramente assassinato lunedì notte nella casa che, da poche ore, divideva con la sua fidanzata, Eleonora Manta, colpita a morte da 35 coltellate.

Il killer è ancora in fuga, mentre gli investigatori passano al setaccio le telecamere della zona vicino alla stazione e a via Montello, dove si trova l'abitazione della coppia, mentre cercano di schiarire il video che riprende - questa l'ipotesi - l'omicida mentre si allontana dalla scena del crimine, con il volto coperto dal capuccio della felpa, uno zaino e i guanti, nonostante la serata di lunedì fosse calda e umida.



Ultimo aggiornamento: 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A lui, al killer, il messaggio più duro di Seccia: «La vigliaccheria di chi non si manifesta si spenga. A noi rimane il dovere della preghiera e della speranza, non siamo i padroni della vita». Ancora. «Nel cuore di ciascun uomo c'è lo spirito di Caino e c'è quello di Abele: dobbiamo dominare il primo. Chiediamo a Dio ravvedimento e coraggio per chi ha commesso questo atroce delitto, ché si consegni, si costituisca. Solo Dio può toccare il cuore di pietra di chi ha compiuto un simile gesto».