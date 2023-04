Frigole, la Lega navale “libera” la darsena

Addio a barche, allestimenti e infrastrutture legate alla nautica. È stata liberata la darsena di Frigole.

La Lega Navale ha dato seguito al provvedimento con cui la Capitaneria di Porto di San Cataldo ha intimato la rimozione dal porticciolo, entro il 24 aprile, di imbarcazioni e natanti ormeggiati e di tutti gli apprestamenti necessari destinati all'ormeggio lungo i tratti della banchina. Secondo la procura, infatti, dal 2003 al 2021 la Lega Navale, su cui pende il procedimento penale, avrebbe utilizzato abusivamente lo specchio acqueo.

Il commissario

«Abbiamo ottemperato all'ordine che ci imponeva la rimozione delle imbarcazioni e di tutte le infrastrutture - ha spiegato ieri in commissione Controllo il commissario della Lega Navale Fernando Petracca -. Il bacino è libero e spero che da questo momento in poi si smetta di parlare di illegalità accostata alla nostra associazione. Adesso attendiamo la pronuncia del Tar».

Due le questioni in sospeso su cui dovrà esprimersi la magistratura: la prima riguarda il ricorso della Lega Navale avverso il diniego da parte della Regione Puglia al rinnovo della concessione a terra. A questo, poi, si è aggiunto il ricorso presentato dall'associazione contro la delibera di variante, approvata dal Consiglio comunale, relativa a una porzione di terreno nei pressi del bacino da destinare a parcheggio in funzione del futuro parco costiero.

Le decisioni dei giudici

Una situazione i cui sviluppi, però, non cambieranno di fatto - il presente della darsena di Frigole: «Se i giudici, su entrambi i ricorsi, si esprimeranno in favore della Lega Navale, accadrà che l'area resterà classificata come allenamento ittico, lo spazio acqueo come demanio marittimo. Con l'unica differenza che il Comune non riceverà il finanziamento regionale per i progetti in corso a Frigole ha sottolineato il sindaco Carlo Salvemini -. Come amministrazione ci siamo incaricati di trovare soluzioni. Abbiamo accertato il diritto dei pescatori professionisti di mantenere il posto barca ai sensi delle norme vigenti. Per i diportisti, stiamo portando a compimento l'apertura della darsena di San Cataldo. Per quanto riguarda il personale di Frigole possiamo verificare se ci sono le condizioni per trasferire i dipendenti nella disponibilità di chi si aggiudicherà la concessione della darsena di San Cataldo». Durante la seduta non sono mancate scintille tra il primo cittadino, il presidente della commissione Gianpaolo Scorrano e il commissario Petracca. «Il Comune non ha mai intrapreso una guerra contro la Lega navale ha concluso Salvemini -. Ricordo che l'amministrazione sta lavorando per la realizzazione e classificazione di un vero e proprio punto di ormeggio».